Messi torna al Barcellona? Clamorosa indiscrezione di mercato dall'Argentina! (Di martedì 4 ottobre 2022) La giornalista argentina Veronica Brunati, molto vicina alla famiglia Messi, ha lanciato una Clamorosa indiscrezione di mercato riguardo il fuoriclasse sudamericano. Brunati ha pubblicato un tweet in cui ha dichiarato che Lionel Messi sarà nuovamente un calciatore del Barcellona dopo i prossimi Mondiali in Qatar. Messi, che ha lasciato il Barcellona per gli ormai noti problemi economici del club catalano, non avrebbe mai smesso di sognare un ritorno in blaugrana. Messi PSG (Photo by ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP via Getty Images) Questa notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per i tifosi del PSG. Solo qualche giorno fa era arrivata la notizia che il club parigino si era messo al lavoro per trattare il rinnovo del ...

