Italia in recessione: ci saranno tre trimestri negativi. Numeri (Di martedì 4 ottobre 2022) La crisi energetica si fa sempre più grave. I prezzi di gas e luce sembrano fuori controllo e in molti Paesi in Europa rischiano di dover fare i conti con una situazione difficile in vista dell'inverno, visto che il famoso price cap nell'Ue si allontana sempre di più. Tra gli Stati più esposti - si legge sulla Stampa - c'è l'Italia. E' passata sotto silenzio la Nota di aggiornamento al Def, in cui il Tesoro ha scritto chiaro e tondo: "Il terzo e il quarto trimestre del 2022 registreranno una crescita leggermente negativa". In economia, due trimestri negativi consecutivi equivalgono a una recessione tecnica. Ma lo scenario prospettato dal ministro Daniele Franco è ancora più fosco: sarà negativo pure il primo trimestre del 2023. La crescita negativa del terzo trimestre di quest'anno, spiega la Nadef, è "il risultato ...

