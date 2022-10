Ucraina, appello del Papa: “Putin si fermi, Zelensky apra a negoziato” (Di domenica 2 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il Papa, preoccupato per l’andamento “grave e devastante” della guerra in Ucraina, prima della preghiera dell’Angelus parla della minaccia di una guerra atomica- da scongiurare in tutti i modi – e si appella direttamente al presidente russo Putin e a quello ucraino Zelensky. Al primo chiede di fermare la “spirale di odio e violenza”, al secondo di essere aperto a “serie proposte di pace”. E chiede la ripresa dei negoziati ricorrendo a tutti gli “strumenti diplomatici, anche quelli finora eventualmente non utilizzati”. “L’andamento della guerra in Ucraina – osserva Bergoglio- è diventato talmente grave, devastane e minaccioso da suscitare grande preoccupazione. Per questo oggi vorrei dedicarle l’intera riflessione prima dell’Angelus. Infatti questa terribile e inconcepibile ferita ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il, preoccupato per l’andamento “grave e devastante” della guerra in, prima della preghiera dell’Angelus parla della minaccia di una guerra atomica- da scongiurare in tutti i modi – e si appella direttamente al presidente russoe a quello ucraino. Al primo chiede di fermare la “spirale di odio e violenza”, al secondo di essere aperto a “serie proposte di pace”. E chiede la ripresa dei negoziati ricorrendo a tutti gli “strumenti diplomatici, anche quelli finora eventualmente non utilizzati”. “L’andamento della guerra in– osserva Bergoglio- è diventato talmente grave, devastane e minaccioso da suscitare grande preoccupazione. Per questo oggi vorrei dedicarle l’intera riflessione prima dell’Angelus. Infatti questa terribile e inconcepibile ferita ...

