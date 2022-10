Gf Vip 7, le sorelle Selassié invocano la squalifica immediata per tutti quei vipponi che “hanno fatto bullismo su Marco Bellavia” (Di domenica 2 ottobre 2022) Dopo i gravi comportamenti ai danni di Marco Bellavia e il suo abbandono dalla trasmissione di Canale 5, numerosi personaggi del mondo dello spettacolo hanno espresso la propria solidarietà nei suoi confronti, condannando i concorrenti del reality. Tra questi anche le sorelle Selassiè, protagoniste della sesta edizione del Gf Vip. Jessica, Clarissa e Lulù hanno condiviso sui profili social la notizia del ritiro di Marco dalla trasmissione, condannando le brutte parole usate dagli altri inquilini nei suoi riguardi. Clarissa ha affermato: Ogni anno sempre i soliti errori…Certe persone non dovrebbero permettersi di parlare. Jessica ha invece commentato con “Schifo. squalifica immediata a questi bulli. Le ha fatto eco Lulù, con alcune ... Leggi su isaechia (Di domenica 2 ottobre 2022) Dopo i gravi comportamenti ai danni die il suo abbandono dalla trasmissione di Canale 5, numerosi personaggi del mondo dello spettacoloespresso la propria solidarietà nei suoi confronti, condannando i concorrenti del reality. Tra questi anche leSelassiè, protagoniste della sesta edizione del Gf Vip. Jessica, Clarissa e Lulùcondiviso sui profili social la notizia del ritiro didalla trasmissione, condannando le brutte parole usate dagli altri inquilini nei suoi riguardi. Clarissa ha affermato: Ogni anno sempre i soliti errori…Certe persone non dovrebbero permettersi di parlare. Jessica ha invece commentato con “Schifo.a questi bulli. Le haeco Lulù, con alcune ...

