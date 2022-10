LIVE MotoGP | GP Thailandia 2022 in DIRETTA | Bagnaia 3° | Bezzecchi in pole! Quartararo in seconda fila

Leggi su oasport

(Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO QUALIFICHE SU TV8 IN CHIARO 10.55 E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 10.54 Da capire anche domenica quali saranno le condizioni climatiche che ci saranno. Il riferimento è all’arrivo o meno della pioggia. 10.52 Vedremo domani come sapranno organizzarsi le Ducati visto e considerato chedomani cercherà di partire bene per imporre il suo ritmo., comunque, è veloce e meno in difficoltà di quello che si è visto in altre circostanze. 10.50 Marcoper la prima volta in pole in top-class con il crono di 1:29.671 a precedere di 0.021 Martin e di 0.104si difende molto bene al cospetto del “battaglione” Ducati, ...