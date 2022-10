F1, Lando Norris: “Con una sesta posizione abbiamo la possibilità di raccogliere dei punti importanti” (Di sabato 1 ottobre 2022) Lando Norris ha espresso la propria opinione alla stampa al termine delle qualifiche del Gran Premi di Singapore, 17° appuntamento del Mondiale F1 2022. Il britannico ha completato al sesto posto la giornata odierna, abile a precedere l’AlphaTauri del francese Pierre Gasly. Il nativo di Bristol ha riportato in una nota del team: “Oggi abbiamo disputato una buona qualifica anche se non è stato facile restare tra i migliori. Probabilmente abbiamo incontrato le condizioni più complesse di sempre per questa specifica pista”. Il compagno di squadra di Daniel Ricciardo ha continuato dicendo: “Il limite era davvero sottile in qualifica. Con una sesta posizione abbiamo la possibilità di raccogliere dei punti ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022)ha espresso la propria opinione alla stampa al termine delle qualifiche del Gran Premi di Singapore, 17° appuntamento del Mondiale F1 2022. Il britannico ha completato al sesto posto la giornata odierna, abile a precedere l’AlphaTauri del francese Pierre Gasly. Il nativo di Bristol ha riportato in una nota del team: “Oggidisputato una buona qualifica anche se non è stato facile restare tra i migliori. Probabilmenteincontrato le condizioni più complesse di sempre per questa specifica pista”. Il compagno di squadra di Daniel Ricciardo ha continuato dicendo: “Il limite era davvero sottile in qualifica. Con unaladidei...

