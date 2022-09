“Era il momento giusto per stare insieme” (Di venerdì 30 settembre 2022) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 29/09/2022 alle 18:58 est L’ex giocatore dello United ha commentato in un’intervista di aver scelto la squadra bianconera “con il cuore” L’obiettivo a breve termine del centrocampista francese è quello di tornare a giocare con la maglia bianconera. Paul Pogba è tornato alla Juventus gratuitamente nell’ultimo mercato, e ora ha rilasciato un’intervista a GQ spiegando il motivo del suo ritorno allo Juventus Stadium: “Forse era il momento giusto per stare insieme e provare a riprenderci il posto che appartiene a noi, alla Juve ea me. Soprattutto voglio vincere ancora”. Il francese non ha ancora potuto giocare nessuna partita ufficiale in questa stagione a causa dell’infortunio al ginocchio, ma ha voglia di tornare ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 30 settembre 2022) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 29/09/2022 alle 18:58 est L’ex giocatore dello United ha commentato in un’intervista di aver scelto la squadra bianconera “con il cuore” L’obiettivo a breve termine del centrocampista francese è quello di tornare a giocare con la maglia bianconera. Paul Pogba è tornato alla Juventus gratuitamente nell’ultimo mercato, e ora ha rilasciato un’intervista a GQ spiegando il motivo del suo ritorno allo Juventus Stadium: “Forse era ilpere provare a riprenderci il posto che appartiene a noi, alla Juve ea me. Soprattutto voglio vincere ancora”. Il francese non ha ancora potuto giocare nessuna partita ufficiale in questa stagione a causa dell’infortunio al ginocchio, ma ha voglia di tornare ...

