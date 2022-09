LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 49-43, Finale Supercoppa Italiana in DIRETTA: inizia il secondo tempo (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Robinson si prende un’altra tripla dall’angolo ma la manda sul ferro, fallo a rimbalzo di Pajola su Bendzius. 56-51 TRIPLA di Robinson. 53-51 Transizione Virtus chiusa da Pajola. 53-49 Altro appoggio al vetro di Onuaku, 6’58” sul cronometro del secondo quarto. 51-49 Assist di Bendzius per l’appoggio a canestro di Onuaku. 49-49 ANCORA OJELEYE! ANCORA DA TRE! Parità. 49-46 TRIPLA di Ojeleye dall’angolo. inizia IL TERZO QUARTO! 21.40 19-23 e 30-20 i parziali di un primo tempo che vedono la Dinamo Sassari di coach Piero Bucchi andare all’intervallo con sei lunghezze di vantaggio sulla Virtus Segafredo Bologna di Sergio Scariolo. Top-scorer Bendzius e Onuaku con 12 punti, il ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARobinson si prende un’altra tripla dall’angolo ma la manda sul ferro, fallo a rimbalzo di Pajola su Bendzius. 56-51 TRIPLA di Robinson. 53-51 Transizionechiusa da Pajola. 53-49 Altro appoggio al vetro di Onuaku, 6’58” sul cronometro delquarto. 51-49 Assist di Bendzius per l’appoggio a canestro di Onuaku. 49-49 ANCORA OJELEYE! ANCORA DA TRE! Parità. 49-46 TRIPLA di Ojeleye dall’angolo.IL TERZO QUARTO! 21.40 19-23 e 30-20 i parziali di un primoche vedono ladi coach Piero Bucchi andare all’intervallo con sei lunghezze di vantaggio sullaSegafredodi Sergio Scariolo. Top-scorer Bendzius e Onuaku con 12 punti, il ...

LegaBasketA : Stasera la finale della #FrecciarossaSupercoppa2022! @dinamo_sassari vs @Virtusbo ?? ?? PalaLeonessa di Brescia ? All… - LegaBasketA : Slalom di Chris Dowe ? @dinamo_sassari in vantaggio alla fine del primo tempo! ?? Live su @elevensportsit e … - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 0-0 Finale Supercoppa Italiana in DIRETTA: inizia la finale di Brescia! -… - ForceElf : RT @Eurosport_IT: Tra poco la finale della #FrecciarossaSupercoppa2022! ?? ?? Dalle 20:45: @dinamo_sassari vs @Virtusbo ?? ?? Live su @dmaxi… - backdoor_pod : RT @spel81: Live dal Palaleonessa per la finale della #FrecciarossaSupercoppa2022 @dinamo_sassari vs @Virtusbo aggiornamenti sulla pagina I… -