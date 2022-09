Guerra Russia-Ucraina, razzi su un convoglio umanitario ucraino a Zaporizhzhia, almeno 28 morti. Onu condanna Mosca: “Attacco terribile”. Zelensky: “La feccia russa è assetata di sangue” (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo i referendum il presidente russo firma il decreto per l’annessione dei territori ucraini di Kherson e Zaporizhzia. Navalny: “Mobilitazione criminale e stupida” Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo i referendum il presidente russo firma il decreto per l’annessione dei territori ucraini di Kherson e Zaporizhzia. Navalny: “Mobilitazione criminale e stupida”

