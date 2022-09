Sallusti annichilisce Speranza e la Boschi gli dà la zampata finale | imbarazzo da Floris

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 28 settembre 2022) “Scusi, ministro, ma lei che credibilità ha”? Il direttore di Libero, Alessandrolascia con un palmo di naso il ministro della Salute,. Siamo nel salotto di La7, “Di martedì“, condotto da Giovanni, analizzando il risultato del voto, parte lancia in resta contromettendolo in seria difficoltà e pungendolo sulle sue scelte politiche: “Lei, signor ministro, che credibilità pensa di avere in futuro dato che è stato sia con Draghi che con i 5 Stelle?”. E già, perché ascoltare con quale prosopopea discetta sul futuro governo fa molto arrabbiare. Si è passati dall’attacco personale alla Meloni e al centrodestra all’attacco preventivo sulla “paura” di come governerà. Pertanto la domanda del direttore di Libero è più che opportuna. Con quale credibilità da ...