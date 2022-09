L’esplosione di Raspadori certifica la fine dell’adolescenza del Napoli (Di martedì 27 settembre 2022) Ci sono molte angolazioni da cui osservare L’esplosione del fenomeno Raspadori oggi da tutti celebrato come il nuovo centravanti della Nazionale. Sconcerti lo accosta a Del Piero, il termine di paragone classico resta Paolo Rossi. Di Immobile non parla praticamente più nessuno. Dal punto di vista napoletano, la novità assoluta è che il centravanti della Nazionale è un calciatore del Napoli. Se l’Italia fosse andata ai Mondiali, molto probabilmente sarebbe stato lui a guidare il nostro attacco: Schillaci trent’anni dopo. È l’ennesima conferma del calciomercato da urlo firmato De Laurentiis e Giuntoli. Una sessione di cui si parlerà a lungo. E che sarà oggetto di molte tesine sulla gestione delle imprese calcistiche. Ma passando ad aspetti più strettamente tecnici, la crescita mediatica di Raspadori è avvolta in una ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 settembre 2022) Ci sono molte angolazioni da cui osservaredel fenomenooggi da tutti celebrato come il nuovo centravanti della Nazionale. Sconcerti lo accosta a Del Piero, il termine di paragone classico resta Paolo Rossi. Di Immobile non parla praticamente più nessuno. Dal punto di vista napoletano, la novità assoluta è che il centravanti della Nazionale è un calciatore del. Se l’Italia fosse andata ai Mondiali, molto probabilmente sarebbe stato lui a guidare il nostro attacco: Schillaci trent’anni dopo. È l’ennesima conferma del calciomercato da urlo firmato De Laurentiis e Giuntoli. Una sessione di cui si parlerà a lungo. E che sarà oggetto di molte tesine sulla gestione delle imprese calcistiche. Ma passando ad aspetti più strettamente tecnici, la crescita mediatica diè avvolta in una ...

