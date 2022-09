Quanto giocano i giovani italiani in Serie A? (Di lunedì 26 settembre 2022) «In questi quattro anni gli italiani disponibili invece di aumentare sono diminuiti. Qualche anno fa lo dicevamo dei difensori e poi sono fioriti, la speranza è che possano venire fuori prossimamente due o tre giovani promettenti per dare un futuro alla Nazionale». A lanciare l'allarme è stato niente meno che il CT della Nazionale Roberto Mancini, uno che sui giovani deve e vuole basare il programma azzurro dei prossimi anni. Perché, a differenza degli allenatori di Serie A, lui non ha alternative: o italiani o...italiani. Quanto giocano i giovani? Sette giornate di campionato sono già andate in archivio, per un totale di 630 minuti. Ma di questi, quanti ne hanno giocati gli italiani under 23, ovvero coloro che ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 26 settembre 2022) «In questi quattro anni glidisponibili invece di aumentare sono diminuiti. Qualche anno fa lo dicevamo dei difensori e poi sono fioriti, la speranza è che possano venire fuori prossimamente due o trepromettenti per dare un futuro alla Nazionale». A lanciare l'allarme è stato niente meno che il CT della Nazionale Roberto Mancini, uno che suideve e vuole basare il programma azzurro dei prossimi anni. Perché, a differenza degli allenatori diA, lui non ha alternative: oo...? Sette giornate di campionato sono già andate in archivio, per un totale di 630 minuti. Ma di questi, quanti ne hanno giocati gliunder 23, ovvero coloro che ...

SecondaAlla : @Corriere Siete lo schifo più assoluto! Due bambine che giocano in una tendina con un'accendino, prendendo fuoc… - SciabolataFFP : Per questo non ha senso vivere aggrappati a quanto successo a marzo. Fa male, ma capita. Il movimento calcistico… - im_cami4 : @JNerazzurro Mi leggi nel pensiero, perche' stavo pensando a quellochetiralepietreaicani, ma non l'ho scritto...dov… - amoginstwit : È domenica. Di là Gin e GioGio giocano, mio marito è nel magazzino e io sistemo casa. Fuori è grigio ma non fa anco… - Riccardofuffol2 : A di dice 'me che ce famo'/'è vecchio, nun se regge in piedi' non capisce che un giovane ora non serve. Vedete quan… -