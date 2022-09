Laver Cup | Murray | ' Forse un giorno Federer sarà capitano del Team Europe' - Sport - Tennis - quotidiano net

WeAreTennisITA : IL TEAM WORLD VINCE LA LAVER CUP ?? Tiafoe conquista il punto della vittoria salvando 4 match point contro Tsitsipas… - Eurosport_IT : Tranquillo Rafa, c'è chi sta ancora piangendo ?? ?? - Eurosport_IT : Matteo si sta segnando sulle note dello smartphone tutte le cose più belle della sua Laver Cup...e ci ha rivelato u… - GiuliaV5 : RT @Eurosport_IT: Quante emozioni in soli tre giorni ?? #LaverCup | #EurosportTENNIS - GiuliaV5 : RT @Eurosport_IT: Tranquillo Rafa, c'è chi sta ancora piangendo ?? ?? -

Il tennista scozzese propone un ruolo per lo svizzero, dopo che Borg ha annunciato l'addio dopo la prossima ...Novak Djokovic Novak Djokovic non ha potuto esprimere il suo miglior tennis nell'ultimo giorno di competizione allaa causa di un problema al polso. Il campione serbo è apparso in grande forma lo scorso sabato, quando ha liquidato in due set Frances Tiafoe e vinto il doppio insieme a Matteo Berrettini . ...Laver Cup, Murray: "Forse un giorno Federer sarà capitano del Team Europe" Il tennista scozzese propone un ruolo per lo svizzero, dopo che Borg ha annunciato l'addio dopo la prossima edizione ...Team World ha vinto la Laver cup per la prima volta nella storia, seppur di soli 5 edizioni. Domenica al fiele per team Europe, Stefanos Tsitsipas non ha sfruttato ben 4 match point avuti durante… Leg ...