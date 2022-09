"Crosetto, entra nel governo?". Mentana a valanga, cala il gelo | Video (Di lunedì 26 settembre 2022) "Lei tenne in braccio Giorgia Meloni al momento della fondazione di Fratelli d'Italia e da allora è considerato l'ambasciatore". Enrico Mentana presenta così Guido Crosetto, in collegamento con la maratona elettorale del TgLa7, nei minuti in cui è sempre più chiaro il trionfo della Meloni alle politiche. "Essendo uno dei fondatori vedere che la tua creatura che tutti dicevano che era brutta e che non avrebbe avuto vita lunga diventare il primo partito mi riempie d'orgoglio. E' una delle poche volte che mi vedete in cravatta nella mia vita perché è un momento a cui devo rispetto". In collegamento dal Parco dei Principi di Roma, quartiere generale di Fratelli d'Italia, Crosetto accelera sul tema premiership: "Incarico alla Meloni? Mi aspetto che il Capo dello Stato segua la prassi che ha sempre seguito". Quindi la domanda ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) "Lei tenne in braccio Giorgia Meloni al momento della fondazione di Fratelli d'Italia e da allora è considerato l'ambasciatore". Enricopresenta così Guido, in collegamento con la maratona elettorale del TgLa7, nei minuti in cui è sempre più chiaro il trionfo della Meloni alle politiche. "Essendo uno dei fondatori vedere che la tua creatura che tutti dicevano che era brutta e che non avrebbe avuto vita lunga diventare il primo partito mi riempie d'orgoglio. E' una delle poche volte che mi vedete in cravatta nella mia vita perché è un momento a cui devo rispetto". In collegamento dal Parco dei Principi di Roma, quartiere generale di Fratelli d'Italia,accelera sul tema premiership: "Incarico alla Meloni? Mi aspetto che il Capo dello Stato segua la prassi che ha sempre seguito". Quindi la domanda ...

VperVents : @lauracesaretti1 No:1) quello che ha detto Crosetto è assolutamente sensato per una questione di tempistiche del ci… - Totonno_Casillo : @UngaroStefano professori universitari? ah ok, allora crosetto non c'entra. - CristianoLomon1 : @GuidoCrosetto @PiazzapulitaLA7 Mamma mia Crosetto dall’inizio della campagna dice di fare altro e che non c’entra… - tell_sale : @marianski65 @GuidoCrosetto @PiazzapulitaLA7 @La7tv Perché poi bisogna invitare Crosetto al posto della Meloni qual… - DaniaFalzolgher : RT @GraziaLombardi3: @maxserino È la sindaca di Ancona, mica di Senigallia. Il presidente della regione Marche, FdI, stava a cena con Crose… -