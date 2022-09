Francesco Totti e Ilary Blasi, Alex Nuccetelli svela l’esistenza di un ‘tacito accordo’ tra i due che andava avanti da anni: ecco cosa prevedeva (Di domenica 25 settembre 2022) Alex Nuccetelli ha confessato ulteriori dettagli sul rapporto tra i suoi amici, Ilary Blasi e Francesco Totti, in particolare su un tacito accordo. Nel programma radiofonico di Turchese Baracchi, Turchesando, oggi Nuccetelli è stato ospite ed ha rivelato alcuni lati inediti della relazione tra Ilary e Totti, parlando di passato e presente. In merito alle indiscrezioni che si susseguono su presunte amanti di lui ed amanti di lei, Nuccetelli ha così confessato: Non dico che Francesco sia stato totalmente un santo, però secondo me c’è molta più carne al fuoco di quella reale. In questi anni di tacito accordo, se lui avesse avuto dieci frequentazioni e lei due, tre di cui una longeva di ... Leggi su isaechia (Di domenica 25 settembre 2022)ha confessato ulteriori dettagli sul rapporto tra i suoi amici,, in particolare su un tacito accordo. Nel programma radiofonico di Turchese Baracchi, Turchesando, oggiè stato ospite ed ha rivelato alcuni lati inediti della relazione tra, parlando di passato e presente. In merito alle indiscrezioni che si susseguono su presunte amanti di lui ed amanti di lei,ha così confessato: Non dico chesia stato totalmente un santo, però secondo me c’è molta più carne al fuoco di quella reale. In questidi tacito accordo, se lui avesse avuto dieci frequentazioni e lei due, tre di cui una longeva di ...

IsaeChia : Francesco Totti e Ilary Blasi, Alex Nuccetelli svela l’esistenza di un ‘tacito accordo’ tra i due che andava avanti… - SpiegelEmiliano : RT @90sfootball: Francesco Totti and Marco Delvecchio. - Dane1814 : RT @90sfootball: Francesco Totti and Marco Delvecchio. - INYOUREYESZ4YN : @lorydlsantosays per me lui è il classico con scheda nulla perché ha scritto 'FRANCESCO TOTTI RE DI ROMA' - FSalanitri : @Luca_Pelosi Francesco Totti! -