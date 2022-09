VIDEO MotoGP, highlights qualifiche GP Giappone 2022: Marc Marquez in pole sotto la pioggia, 12° Bagnaia (Di sabato 24 settembre 2022) Dopo tre anni di digiuno, Marc Marquez torna in pole position proprio a Motegi (dove si aggiudicò l’ultima partenza al palo nel 2019) e domani partirà davanti a tutti al via del Gran Premio del Giappone 2022, valido come quintultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. L’otto volte campione iridato della Honda ha dominato le prove ufficiali sul bagnato, dimostrando ancora una volta tutto il suo talento in condizioni atmosferiche difficili nonostante un mezzo inferiore rispetto al resto della concorrenza. Prima fila completata dalla Ducati Pramac di Johann Zarco e dalla sorprendente KTM di Brad Binder. Più attardati i candidati al titolo mondiale: 6° Aleix Espargarò con l’Aprilia, 9° Fabio Quartararo con la Yamaha, 12° Francesco Bagnaia con la Ducati Factory e 15° Enea ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Dopo tre anni di digiuno,torna inposition proprio a Motegi (dove si aggiudicò l’ultima partenza al palo nel 2019) e domani partirà davanti a tutti al via del Gran Premio del, valido come quintultimo round stagionale del Mondiale. L’otto volte campione iridato della Honda ha dominato le prove ufficiali sul bagnato, dimostrando ancora una volta tutto il suo talento in condizioni atmosferiche difficili nonostante un mezzo inferiore rispetto al resto della concorrenza. Prima fila completata dalla Ducati Pramac di Johann Zarco e dalla sorprendente KTM di Brad Binder. Più attardati i candidati al titolo mondiale: 6° Aleix Espargarò con l’Aprilia, 9° Fabio Quartararo con la Yamaha, 12° Francescocon la Ducati Factory e 15° Enea ...

