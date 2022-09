Ultime Notizie – Berlusconi, Putin e le ‘persone perbene’ al posto di Zelensky (Di venerdì 23 settembre 2022) Il presidente russo Vladimir “Putin è stato spinto a fare questa operazione speciale in Ucraina” per “sostituire il governo Zelensky con persone perbene”. Fanno discutere le dichiarazioni che Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ha rilasciato a ‘Porta a Porta’. Carlo Calenda, leader di Azione, commenta su Twitter: “Berlusconi in una via di mezzo tra portavoce di Putin e consigliere militare (doveva tenere le truppe vicino a Kiev). Veramente tragico”. “Sono il solo a pensare che queste dichiarazioni sono gravi e deliranti?”, scrive nel suo post Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia Viva. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) Il presidente russo Vladimir “è stato spinto a fare questa operazione speciale in Ucraina” per “sostituire il governocon persone perbene”. Fanno discutere le dichiarazioni che Silvio, leader di Forza Italia, ha rilasciato a ‘Porta a Porta’. Carlo Calenda, leader di Azione, commenta su Twitter: “in una via di mezzo tra portavoce die consigliere militare (doveva tenere le truppe vicino a Kiev). Veramente tragico”. “Sono il solo a pensare che queste dichiarazioni sono gravi e deliranti?”, scrive nel suo post Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia Viva. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

