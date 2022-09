Terra Amara, anticipazioni turche: Fadik investita da un trattore, che fine farà? (Di venerdì 23 settembre 2022) Tanti colpi di scena arrivano dalle anticipazioni turche di Terra Amara. La soap opera turca, infatti, sta avendo un clamoroso successo anche in Italia, dove è seguita da numerosi telespettatori. Nel frattempo, però in Turchia il corso degli eventi continua ad evolversi e nuovi colpi di scena e decisioni inaspettate avvengono tra i protagonisti della … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 23 settembre 2022) Tanti colpi di scena arrivano dalledi. La soap opera turca, infatti, sta avendo un clamoroso successo anche in Italia, dove è seguita da numerosi telespettatori. Nel frattempo, però in Turchia il corso degli eventi continua ad evolversi e nuovi colpi di scena e decisioni inaspettate avvengono tra i protagonisti della … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

redazionetvsoap : Un rapporto complicato e traballante... ma finirà davvero? E come? Un po' di pazienza perché #TerraAmara tra non tr… - SimonaAcaletta : @WittyTV Rivogliamo la soap turca Terra Amara! - SimonaAcaletta : @QuiMediaset_it Date spazio a programmi interessanti come Terra Amara, invece! - ParnhovAndres : Ricomincia la politica di affossamento di #Pomeriggio5 Povera D'urso prima le tolgono il traino di Terra Amara e po… - berta95italy : A chi manca #TerraAmara? Nelle prossime puntate--> -