Musetti-Korda oggi, ATP Metz 2022: a che ora inizia, dove vederlo in tv, streaming (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo la Coppa Davis in cui ha dato un bel contributo in Italia-Croazia, Lorenzo Musetti si rituffa nel circuito ATP. Al via direttamente dal secondo turno nel torneo ATP 250 di Metz, il toscano ritrova un giocatore di talento che ha già incontrato tre volte: l’americano Sebastian Korda. LA DIRETTA LIVE DI Musetti-Korda, ATP Metz 2022 I due precedenti sulla terra rossa, uno giocato a Lione nel 2021 e l’altro a Madrid quest’anno, hanno visto imporsi Musetti in entrambe le occasioni, più netta quella del Masters 1000 disputato nella capitale spagnola. Alle Next Gen ATP Finals, invece, il successo è andato al figlio di Petr, con un triplo 4-2 (va ricordato che tra le varie regole diverse dell’evento riservato ai giovani rampanti c’è quella dei set a 4 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo la Coppa Davis in cui ha dato un bel contributo in Italia-Croazia, Lorenzosi rituffa nel circuito ATP. Al via direttamente dal secondo turno nel torneo ATP 250 di, il toscano ritrova un giocatore di talento che ha già incontrato tre volte: l’americano Sebastian. LA DIRETTA LIVE DI, ATPI due precedenti sulla terra rossa, uno giocato a Lione nel 2021 e l’altro a Madrid quest’anno, hanno visto imporsiin entrambe le occasioni, più netta quella del Masters 1000 disputato nella capitale spagnola. Alle Next Gen ATP Finals, invece, il successo è andato al figlio di Petr, con un triplo 4-2 (va ricordato che tra le varie regole diverse dell’evento riservato ai giovani rampanti c’è quella dei set a 4 ...

