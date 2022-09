Gf Vip | aprono gli armadi ma non si accorgono di quel biglietto | ecco cosa c' era scritto

(Di martedì 20 settembre 2022) Il GF Vip è cominciato e i vipponi hanno fatto ingresso nella casa, ristrutturata per l'occasione. C'è un dettaglio che sembra essere rimasto neglidelle camere dal letto fin dall'ultima ...

hopeangel365 : Il VIP cattivissimo che ce l’ha con loro #tottiilary #ilaryblasi #jeru #soleil #fairylu #jessyselassie #PRELEMI… - Lilianamr5 : @ivykthv Wow, neanche il concerto di Coldplay,il prezzo di ticket vip più caro è intorno a 600€ e penso che abbia g… -

leggo.it

Il GFè cominciato e i vipponi hanno fatto ingresso nella casa, ristrutturata per l'occasione. C'è un dettaglio che sembra essere rimasto negli armadi delle camere dal letto fin dall'ultima edizione, ...Ora per lui sile porte della Casa del Grande FratelloIl GF Vip è cominciato e i vipponi hanno fatto ingresso nella casa, ristrutturata per l'occasione. C’è un dettaglio che sembra essere rimasto negli armadi delle camere ...Le parole dell'ex hair-stylist sulla nota showgirl argentina, tra i concorrenti ufficiali della settima edizione del Grande Fratello Vip.