Cooler Master | presentato il nuovo HAF 700

(Di martedì 20 settembre 2022)hail suoHAF 700, ultimo nato della celebre linea High Air Flow e “gemello diverso” del modello EVO(clicca qui per maggiori info sull’azienda) è da 30 anni leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti per computer e periferiche dedicate a un pubblico di appassionati di hardware alla ricerca dell’ultimo ritrovato in termini di tecnologia. Oggi l’obiettivo è creare una community per individui che osano distinguersi dalla massa e abbracciare la propria identità creativa. Dal proprio DNA nascono quindi una serie di prodotti che strizzano l’occhio a tutti coloro che hanno le capacità, gli strumenti e la voglia di cercare nuove personalizzazioni. L’azienda taiwanese è dunque lieta di annunciare il lancio ufficiale del ...

