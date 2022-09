Carolina Marconi e la lotta al tumore: “Tac e mammografia perfette. Ho gridato di gioia” (Di martedì 20 settembre 2022) Carolina Marconi tira un grande sospiro di sollievo. In un post su Instagram, l’ex gieffina ha aggiornato i fan sull’esito dei controlli per il tumore al seno: “Ciao ragazzi sono tornata…ero un po’ sparita perché erano giorni per me di ansia per i vari controlli”, ha esordito, spiegando di essersi sottoposta a Tac, mammografia e altri esami. “Ricordo la mattina in cui ho fatto la Tac Body, mi è venuta la tremarella. Ero lì che aspettavo, il cuore mi batteva forte e le vampate acceleravano. Mentre ero seduta lì, su quella sedia, in quella stanza d’ospedale a effettuare i controlli, ripensavo alla mia vacanza, fatta con le persone che amo. Per fortuna poi mi sono calmata, ho pregato affinché andasse tutto bene e ho detto a Dio che dovevo fare tante altre cose in questa vita meravigliosa – ha spiegato – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022)tira un grande sospiro di sollievo. In un post su Instagram, l’ex gieffina ha aggiornato i fan sull’esito dei controlli per ilal seno: “Ciao ragazzi sono tornata…ero un po’ sparita perché erano giorni per me di ansia per i vari controlli”, ha esordito, spiegando di essersi sottoposta a Tac,e altri esami. “Ricordo la mattina in cui ho fatto la Tac Body, mi è venuta la tremarella. Ero lì che aspettavo, il cuore mi batteva forte e le vampate acceleravano. Mentre ero seduta lì, su quella sedia, in quella stanza d’ospedale a effettuare i controlli, ripensavo alla mia vacanza, fatta con le persone che amo. Per fortuna poi mi sono calmata, ho pregato affinché andasse tutto bene e ho detto a Dio che dovevo fare tante altre cose in questa vita meravigliosa – ha spiegato – ...

