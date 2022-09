Simeone, il Napoli pubblica l’esultanza negli spogliatoi. Il Cholito felice come un bambino – VIDEO (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Napoli ha pubblicato sui social il VIDEO dell’esultanza del Cholito Simeone, protagonista della vittoria ai danni del Milan di Pioli. L’argentino, con un’incornata da centravanti di razza, ha infatti deciso il big match della settima giornata di campionato. E negli spogliatoi non è riuscito a trattenere l’entusiasmo: bellissima la sua corsa negli spogliatoi di San Siro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscNapoli) Simeone è felice come un bambino di essere a Napoli. Sprizza entusiasmo da tutti i pori. Lo confermano ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 settembre 2022) Ilhato sui social ildeldel, protagonista della vittoria ai danni del Milan di Pioli. L’argentino, con un’incornata da centravanti di razza, ha infatti deciso il big match della settima giornata di campionato. Enon è riuscito a trattenere l’entusiasmo: bellissima la sua corsadi San Siro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC(@officialsscundi essere a. Sprizza entusiasmo da tutti i pori. Lo confermano ...

