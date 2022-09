Energia | il fatturato delle aziende del settore su di 91 miliardi | +161% nei primi 4 mesi del 2022

(Di sabato 17 settembre 2022) L’aumento dei prezzi di gas, petrolio edelettrica ha spinto ilimprese produttrici e venditrici di prodotti energetici, cresciuto di oltre 91di euro () già neiquattrodel. Un aumento esponenziale del volume degli incassi che si è tradotto, complessivamente, in una crescita di oltre 106di euro (+40%) deltotale di, Pmi, liberi professionisti e partite Iva tra gennaio e aprile di quest’anno rispetto al primo quadrimestre del 2021, da 264a 370. Lo scrive Unimpresa in una nota. Con i dati fiscali di imprese e professionisti del primo quadrimestre dell’anno, si misurano i ...

