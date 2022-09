Cosmary Fasanelli è la nuova Velina di Striscia La Notizia

(Di martedì 13 settembre 2022)opportunità perSono trascorsi alcuni mesi da quandoha concluso la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Come sappiamo la ballerina è stata eliminata poco prima della partenza del Serale, tuttavia ciò nonostante ha avuto modo di dare ufficialmente il via alla sua carriera. Questa estate infattiL'articolo proviene da Novella 2000.

e Anastasia Ronca sono le nuove Veline di Striscia la notizia , che prenderà il via con la 35esima edizione martedì 27 settembre su Canale 5. Chi sono le nuove Veline...Striscia la Notizia trova le sue veline ancora nel cast di Amici di Maria De Filippi :sarà uno dei volti della nuova edizione del tg satirico di Canale 5! Ebbene sì, l'ex allieva del talent show pare sia stata scelta per intrattenere il pubblico ballando vicino a Luca ...Amici 21, un'allieva del talent è la nuova velina ufficiale di Striscia la Notizia!. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.