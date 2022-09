A 26 anni è la più giovane vincitrice di due Emmy Award e la prima donna nera di sempre a vincerne due

Leggi su iodonna

(Di martedì 13 settembre 2022) La cerimonia deglis di ieri, lunedì 12 settembre, ha visto unaindiscussa: Zendaya. L’attrice 26enne (impegnata dal 2021 con l’attore Tom Holland) ha vinto come Miglior attrice protagonista in una serie drammatica per Euphoria. È così la piùdi due premi per la recitazione nella storia degli. Ed è ladia vincere due volte il più importante premio televisivo negli Stati Uniti come Migliorattrice protagonista in una serie drammatica.s 2022: i look delle star ...