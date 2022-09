“Questa è svolta vera”. Sophie Codegoni, dopo la proposta di nozze arriva l’altra grande notizia (Di lunedì 12 settembre 2022) Per Sophie Codegoni il momento è decisamente magico. dopo la proposta di nozze di Alessandro Basciano durante il Festival di Venezia, per l’ex gieffina è in arrivo un nuovo programma. E pensare che a livello lavorativo era già stata travolta da un’altra bellissima notizia, visto che da quest’anno è stata selezionata come Bonas della trasmissione Avanti un altro di Paolo Bonolis. Ma ora c’è di più e per lei è una nuova svolta professionale, che le sta permettendo di raggiungere traguardi suggestivi. Sophie Codegoni è ormai pronta per questo nuovo programma, che la vedrà in una veste davvero importante. Nei giorni scorsi comunque si è scoperto il veto significato dell’anello regalatole da Basciano. Amedeo Venza ha spiegato il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Peril momento è decisamente magico.ladidi Alessandro Basciano durante il Festival di Venezia, per l’ex gieffina è in arrivo un nuovo programma. E pensare che a livello lavorativo era già stata travolta da un’altra bellissima, visto che da quest’anno è stata selezionata come Bonas della trasmissione Avanti un altro di Paolo Bonolis. Ma ora c’è di più e per lei è una nuovaprofessionale, che le sta permettendo di raggiungere traguardi suggestivi.è ormai pronta per questo nuovo programma, che la vedrà in una veste davvero importante. Nei giorni scorsi comunque si è scoperto il veto significato dell’anello regalatole da Basciano. Amedeo Venza ha spiegato il ...

