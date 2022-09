Pro Trek, gli orologi in bioplastica per l’outdoor da Casio (Di lunedì 12 settembre 2022) MILANO – Casio annuncia il lancio di tre nuovi modelli PRO Trek, brand di orologi per l’outdoor. I nuovi PRG-340 sono dotati di LCD a due livelli che consente di visualizzare i dati della bussola in un formato grande, facile da leggere Le parti esterne dei nuovi orologi PRG-340 sono realizzate in bioplastica. Il display LCD a due livelli consente di visualizzare i dati della bussola in un formato grande e facile da leggere. Casio dimostra il suo impegno a realizzare prodotti ecologici utilizzando la bioplastica*, derivata dai semi di ricino e dal mais, per i componenti: cassa, fondello, cinturino e anche per la ghiera girevole. Si prevede che la bioplastica, prodotta con risorse rinnovabili, contribuirà a favorire il passaggio verso ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 12 settembre 2022) MILANO –annuncia il lancio di tre nuovi modelli PRO, brand diper. I nuovi PRG-340 sono dotati di LCD a due livelli che consente di visualizzare i dati della bussola in un formato grande, facile da leggere Le parti esterne dei nuoviPRG-340 sono realizzate in. Il display LCD a due livelli consente di visualizzare i dati della bussola in un formato grande e facile da leggere.dimostra il suo impegno a realizzare prodotti ecologici utilizzando la*, derivata dai semi di ricino e dal mais, per i componenti: cassa, fondello, cinturino e anche per la ghiera girevole. Si prevede che la, prodotta con risorse rinnovabili, contribuirà a favorire il passaggio verso ...

