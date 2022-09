Franco Ricciardi al Maradona | tutto pronto per il concerto del 10 giugno

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il prossimo 10canterà nello stadio ribattezzato in onore di Diego Armando. L’annuncio durante l’ultima puntata di “Domenica In“. Per il cantautore napoletano, reduce da due sold out all’Arena Flegrea di Napoli, da un tour iniziato ad aprile in tutte le piazze della provincia di Napoli, e dalla notizia del nuovo disco in uscita l’11 novembre, ilalrappresenta “il culmine di una carriera che dura da trent’anni, un punto di arrivo più che meritato, dato l’enorme affetto e successo che i fan dimostrano costantemente”. “Cantare allo stadio? Quando me lo hanno proposto mi sono messo a piangere dalla gioia – ha detto-, ho pensato a cosa rappresenta per tutti noi napoletani quel posto, a Diego, all’amore che ci ha ...