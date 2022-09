Barbara D' Urso rompe il silenzio ed esplode | Ma che vita di m***a

(Di martedì 6 settembre 2022) Non ci è andata affatto giù leggero: "Io leggo e rido. Io potrei tranquillamente fare un tweet ho un milione di persone. O una storia su Instagram, ho tre milioni, e dire 'No guardate non è così'. ...

stanzaselvaggia : A Barbara D’Urso va bene una donna presidente del consiglio, di qualsiasi idea politica sia. Quindi va bene pure un… - titticri : RT @stanzaselvaggia: A Barbara D’Urso va bene una donna presidente del consiglio, di qualsiasi idea politica sia. Quindi va bene pure una n… - Marcell78225090 : @stanzaselvaggia OK, ma è Barbara D'Urso...... - Nena_Nina_Schi : RT @stanzaselvaggia: A Barbara D’Urso va bene una donna presidente del consiglio, di qualsiasi idea politica sia. Quindi va bene pure una n… - SantucciFabio : @stanzaselvaggia Ma Barbara D’Urso perché parla , perché in Italia il primo cretino di turno lo facciamo parlare pe… -

Di Greta Del Prete - 06/09/2022 Dopo diversi mesi di chiacchiere infondate sul suo conto, Barbare D'decide finalmente di dire la sua e ci va giù pesanteD': un nome, una garanzia. In particolare, se si pensa a lei, si associa immediatamente la nota emittente televisiva Mediaset , per cui lavora ormai da più di 20 anni. Proprio per via di ...Tra questi non possiamo non parlare del ritorno sul piccolo schermo di Pomeriggio 5 , al cui timone ci sarà ovviamenteD'. In occasione del Festival della Tv di Dogliani la conduttrice ...Elena Morali è stata condannata a risarcire Enrica Bonaccorti dopo la lite a Live - Non è la D'Urso. La notizia è stata diffusa dal quotidiano La Repubblica.Al contrario di tutte le previsioni, Barbara D’Urso quest’anno si dividerà tra televisione, teatro e…. Barbara D’Urso diventa professoressa. Barbara D’Urso, infatti, ha in serbo un altro… Leggi ...