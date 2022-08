Diabete tipo 1: per la prima volta in Italia insulina da smartphone (Di martedì 30 agosto 2022) Programmare ed erogare i boli di insulina tramite smartphone, in modo semplice e discreto, senza dover più mettere mano al microinfusore. Da oggi questo è possibile per i pazienti con Diabete tipo 1 di tutti i Paesi europei, Italia compresa, grazie a "mylifeTM Dose" l`innovativa funzionalità dell`App mylifeTM associata al microinfusore mylifeTM YpsoPump. L`App integrata con la nuova funzione Dose può essere scaricata gratuitamente da Google Play Store e da Apple App Store, mentre gli utenti che già la utilizzano non dovranno preoccuparsi di scaricare alcun aggiornamento, perché l`upgrade del sistema avviene automaticamente.La disponibilità della nuova funzione mylife Dose rappresenta la seconda delle tre fasi del mylife Loop Program sviluppato da Ypsomed per offrire ai pazienti un sistema modulare di ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 30 agosto 2022) Programmare ed erogare i boli ditramite, in modo semplice e discreto, senza dover più mettere mano al microinfusore. Da oggi questo è possibile per i pazienti con1 di tutti i Paesi europei,compresa, grazie a "mylifeTM Dose" l`innovativa funzionalità dell`App mylifeTM associata al microinfusore mylifeTM YpsoPump. L`App integrata con la nuova funzione Dose può essere scaricata gratuitamente da Google Play Store e da Apple App Store, mentre gli utenti che già la utilizzano non dovranno preoccuparsi di scaricare alcun aggiornamento, perché l`upgrade del sistema avviene automaticamente.La disponibilità della nuova funzione mylife Dose rappresenta la seconda delle tre fasi del mylife Loop Program sviluppato da Ypsomed per offrire ai pazienti un sistema modulare di ...

