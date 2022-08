Ultime Notizie – Napoli, bimbo 3 anni morto dopo incidente in scooter col padre (Di lunedì 29 agosto 2022) La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sulla morte di un bambino di 3 anni e mezzo a seguito di un incidente stradale avvenuto venerdì scorso, intorno alle 15, nel quartiere Vasto. Il bambino viaggiava in sella a uno scooter guidato dal padre, quando il mezzo si è scontrato con un’auto guidata da una donna all’incrocio tra via Pavia e via Parma. Nel violento scontro il bambino, che sedeva sul sellino davanti al padre, è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza riportando gravi ferite alla testa. Trasportato all’ospedale pediatrico Santobono, è deceduto ieri. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Napoli, sezione San Lorenzo, che hanno effettuato i rilievi del caso e fornito una prima ricostruzione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 29 agosto 2022) La Procura diha aperto un’inchiesta sulla morte di un bambino di 3e mezzo a seguito di unstradale avvenuto venerdì scorso, intorno alle 15, nel quartiere Vasto. Il bambino viaggiava in sella a unoguidato dal, quando il mezzo si è scontrato con un’auto guidata da una donna all’incrocio tra via Pavia e via Parma. Nel violento scontro il bambino, che sedeva sul sellino davanti al, è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza riportando gravi ferite alla testa. Trasportato all’ospedale pediatrico Santobono, è deceduto ieri. Sul luogo dell’sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di, sezione San Lorenzo, che hanno effettuato i rilievi del caso e fornito una prima ricostruzione ...

