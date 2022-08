Sassuolo, Dionisi: «Siamo stati sfortunati. Episodi? L’arbitro è il lavoro più difficile ma…» (Di sabato 27 agosto 2022) Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro lo Spezia Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro lo Spezia. Le sue dichiarazioni: «Se la squadra fa bene fanno bene anche i singoli. Abbiamo fatto bene e potevamo anche vincere la partita. Siamo sulla strada giusta e sono soddisfatto. Mercato? Ne parliamo da due mesi perché Traoré si è fatto male in ritiro e i tempi non sono brevi. La società sta monitorando alcune situazioni e vedremo se arriverà qualcuno altrimenti faremo con quelli che abbiamo. Sono convinto che miglioreremo. Episodi? L’arbitro è il lavoro più difficile. Non capisco però perché a Torino non era stato chiamato, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022) Alessio, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro lo Spezia Alessio, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro lo Spezia. Le sue dichiarazioni: «Se la squadra fa bene fanno bene anche i singoli. Abbiamo fatto bene e potevamo anche vincere la partita.sulla strada giusta e sono soddisfatto. Mercato? Ne parliamo da due mesi perché Traoré si è fatto male in ritiro e i tempi non sono brevi. La società sta monitorando alcune situazioni e vedremo se arriverà qualcuno altrimenti faremo con quelli che abbiamo. Sono convinto che miglioreremo.è ilpiù. Non capisco però perché a Torino non era stato chiamato, ...

