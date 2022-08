US Open 2022, il CDC non cambia la regole e Novak Djokovic è escluso dallo Slam (Di giovedì 25 agosto 2022) Una nuova conferma. Quest’oggi andrà in scena il sorteggio dei tabelloni degli US Open 2022 di tennis. L’ultimo Slam dell’anno prenderà forma e il serbo Novak Djokovic, salvo assai improbabili ribaltoni, non ci sarà. Il campione nativo di Belgrado aveva sperato alcuni giorni fa che il CDC (Centre for Desease Control and Prevention, Centro di Controllo e Prevenzione Malattie statunitense), allentasse le misure di restrizione per chi non si fosse sottoposto al vaccino anti-Covid. Tuttavia, stando all’ultimo aggiornamento sulle linee guida per i cittadini stranieri provenienti da altri Paesi, è stata esplicitata la richiesta di vaccinazione per entrare negli States, cosa di cui Nole non dispone allo stato attuale delle cose. US Open sempre più lontani per Novak ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Una nuova conferma. Quest’oggi andrà in scena il sorteggio dei tabelloni degli USdi tennis. L’ultimodell’anno prenderà forma e il serbo, salvo assai improbabili ribaltoni, non ci sarà. Il campione nativo di Belgrado aveva sperato alcuni giorni fa che il CDC (Centre for Desease Control and Prevention, Centro di Controllo e Prevenzione Malattie statunitense), allentasse le misure di restrizione per chi non si fosse sottoposto al vaccino anti-Covid. Tuttavia, stando all’ultimo aggiornamento sulle linee guida per i cittadini stranieri provenienti da altri Paesi, è stata esplicitata la richiesta di vaccinazione per entrare negli States, cosa di cui Nole non dispone allo stato attuale delle cose. USsempre più lontani per...

Open_gol : Il reato ipotizzato dalla magistratura è il 733 bis del codice penale, ovvero quello legato alla distruzione o dete… - Open_gol : «Non ho perso un solo giorno di lavoro, non ho lasciato un solo compito ancora da svolgere e non lo farò nemmeno in… - Open_gol : La guardia costiera e la polizia locale hanno sequestrato decine di oggetti «segnaposto» La legge è in vigore da te… - ilpiotr : attento #BoJo che hai un competitor - cavicchioli : Nuovo record per il prezzo del gas: il governo accelera sul piano per risparmiare energia.… -