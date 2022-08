“Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati”

CaffeFou : 'Certe conoscenze come nascono finiscono': la Hunziker lascia Angiolini #chi #hunziker - zazoomblog : Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non stanno più insieme: il motivo della rottura - #Michelle #Hunziker… - ilpensologo : La storia tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è finita. Ma sono stati 15 minuti bellissimi. #Torino… - bimbo9107 : @settecoppeotto Io dico quelli che hanno fatto almeno un film. Cito solo nomi italiani 1) Michelle Hunziker (recit… - soteros1 : RT @ilgiornale: A cinque mesi dal primo bacio, la showgirl ha detto già addio all'ortopedico sardo con il quale ha trascorso un'estate boll… -

È bruciata in fretta, forse troppo, la passione estiva trae Giovanni Angiolini . Il fuoco si è spento dopo soli cinque mesi dalla prima copertina conquistata ad aprile, quando la coppia venne sorpresa dai paparazzi in Sardegna, mentre si ...Secondo il settimanale Chi è già finita la love story, durata soltanto un'estate Di: Redazione Sardegna Live Sarebbe già ai titoli di coda la storia d'amore trae il chirurgo sardo Giovanni Angiolini. Secondo un'esclusiva del settimanale Chi, la loro relazione volge al termine. Un'estate di passione quella fra la showgirl e il medico, dopo ...Dopo appena cinque mesi di bruciante passione, è finita la love-story tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Ne dà notizia il settimanale patinato ...Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: il loro amore è durato appena cinque mesi! Secondo quanto si apprende dal settimanale Chi, in edicola oggi ...