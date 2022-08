Governo: Draghi, 'dialogo necessario, ritrovare coesione attorno a ideali repubblicani e Ue' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "La nostra credibilità interna ed esterna ha molto beneficiato della coesione che tutti abbiamo saputo dimostrare davanti alle avversità". Così il premier Mario Draghi al Meeting di Rimini. Dopo la fine dell'unità nazionale questa "coesione avrà una declinazione diversa" ma "il dialogo tra forze politiche è necessario anche nello scontro tra posizione diverse, si dovrà ritrovare la coesione nel sentire comune di tutti i protagonisti nel loro senso di appartenenza alla Repubblica e agli ideali della Ue". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "La nostra credibilità interna ed esterna ha molto beneficiato dellache tutti abbiamo saputo dimostrare davanti alle avversità". Così il premier Marioal Meeting di Rimini. Dopo la fine dell'unità nazionale questa "avrà una declinazione diversa" ma "iltra forze politiche èanche nello scontro tra posizione diverse, si dovràlanel sentire comune di tutti i protagonisti nel loro senso di appartenenza alla Repubblica e aglidella Ue".

ItaliaViva : I governi che hanno garantito la crescita maggiore a manifatturiero, industria, turismo sono stati il #GovernoRenzi… - Ettore_Rosato : Bisogna raccontare al Paese cose credibili, dicendo le cose che si potranno realizzare e non il libro dei desideri.… - MatteoRichetti : Anche per me grande orgoglio ???? Poi penso che avete fatto alleanza con chi ha votato contro la fiducia al suo Gove… - rococotanica : RT @daniel_sempere1: @EnricoLetta ?? ???????????????????????? ???????????????? C'è ancora chi in campagna elettorale tende a valorizzare il ruolo di #Draghi? L… - Antonel31216476 : RT @dottorbarbieri: #Draghi: 'il governo ha predisposto i NECESSARI piani di risparmio del gas' RAZIONAMENTO. Siamo chiari. -