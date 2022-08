(Di martedì 23 agosto 2022) Non è ancora chiaro quando potrà tornare in Italia la salma di, il 50ennedopo il presunto contagio da vaiolo delle scimmie (annunciato come primo caso ufficiale dell'...

Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: a Cuba morto un italiano, primo caso sull'isola. Germano Mancini, 50 anni, era sull'isola dal… - FF_AAediPolizia : RT @MaccariFranco1: Vaiolo delle scimmie, muore in vacanza a Cuba il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Scorzè (Ve) Germano Manci… - leggoit : #germano mancini morto in vacanza a Cuba, l'autopsia - GMorenghi : RT @DmitryEvic: A Cuba ancora devono fare tutti gli accertamenti e i giornalai italiani già titolano: 'Vaiolo delle scimmie, morto a Cuba c… - infoitsalute : Germano Mancini morto a Cuba, l'autopsia: «Sepsi dovuta a broncopolmonite e danni multipli agli organi» -

Non è ancora chiaro quando potrà tornare in Italia la salma di, il 50enne morto a Cuba dopo il presunto contagio da vaiolo delle scimmie (annunciato come primo caso ufficiale dell'isola e ora purtroppo anche primo deceduto). E ci sono diversi ...La tragica scomparsa Originario di Pescara,era il comandante della stazione dei carabinieri di Scorzè, nel veneziano, dove lavorava da più di 15 anni. Si trovava in vacanza a Cuba , ...E' originario di Pescara il carabiniere 50enne primo italiano morto per vaiolo delle scimmie. Si tratta di Germano Mancini, 50 anni, da poco più di due mesi comandante della stazione di Scorzè, in pro ...Una tragedia consumatasi a Cuba: Germano Mancini, 50 anni, comandante della stazione dei carabinieri di Scorzè, è morto mentre era in vacanza per presunta infezione di vaiolo delle scimmie.