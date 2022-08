Russia, aperta un’indagine criminale sulla morte di Darya Dugina: «Piantato un ordigno sul suo Suv» (Di domenica 21 agosto 2022) In Russia è stata aperta un’indagine criminale sulla morte di Darya Dugina, figlia di Aleksandr Dugin, ideologo di Vladimir Putin. La 30enne è morta la scorsa notte a seguito dell’esplosione dell’auto su cui viaggiava, un Suv di proprietà del padre. Secondo quanto riferisce l’agenzia russa Tass, gli stessi inquirenti del Dipartimento investigativo di Mosca indagano anche sulla modalità con la quale è stato compiuto il presunto attentato. Dai primi accertamenti, si spiega, appare probabile che sulla Toyota Land Cruiser fosse stato «Piantato un ordigno esplosivo». Secondo il Daily Mail, che cita fonti russe, Dugin avrebbe dovuto essere sull’auto insieme alla figlia, ma avrebbe deciso ... Leggi su open.online (Di domenica 21 agosto 2022) Inè statadi, figlia di Aleksandr Dugin, ideologo di Vladimir Putin. La 30enne è morta la scorsa notte a seguito dell’esplosione dell’auto su cui viaggiava, un Suv di proprietà del padre. Secondo quanto riferisce l’agenzia russa Tass, gli stessi inquirenti del Dipartimento investigativo di Mosca indagano anchemodalità con la quale è stato compiuto il presunto attentato. Dai primi accertamenti, si spiega, appare probabile cheToyota Land Cruiser fosse stato «unesplosivo». Secondo il Daily Mail, che cita fonti russe, Dugin avrebbe dovuto essere sull’auto insieme alla figlia, ma avrebbe deciso ...

RaiNews : La UE è tornata a chiedere 'il rilascio immediato' di Alexey Navalny dalla prigione in cui è detenuto in Russia.… - ISgalambro : RT @RaiNews: La UE è tornata a chiedere 'il rilascio immediato' di Alexey Navalny dalla prigione in cui è detenuto in Russia. @navalny @E… - ninda1952 : RT @RaiNews: La UE è tornata a chiedere 'il rilascio immediato' di Alexey Navalny dalla prigione in cui è detenuto in Russia. @navalny @E… - marco_cassisa : RT @RaiNews: La UE è tornata a chiedere 'il rilascio immediato' di Alexey Navalny dalla prigione in cui è detenuto in Russia. @navalny @E… - GiuseppeGp86g : @TittiTummino Tra le tante cose fu cresciuta da due donne – dopo il divorzio la madre si unì con una donna – e la b… -