Dodge Hornet - La gemella (plug-in) dell'Alfa Tonale debutta negli Usa (Di sabato 20 agosto 2022) Ve l'avevamo anticipato: l'Alfa Romeo Tonale avrà una sorella americana, la Dodge Hornet. Che oggi è stata svelata e con le sue caratteristiche ha sorpreso gli appassionati. Il motivo è presto detto: il gruppo Stellantis non ha semplicemente modificato l'estetica della Suv italiana riproponendone la meccanica, ma ha deciso di utilizzare l'americana (che verrà prodotta a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli) per portare al debutto due nuovi propulsori. Un quattro cilindri turbobenzina da 265 cavalli (Hornet GT) e un ibrido plug-in da 285 cavalli (Hornet R/T). Unità ancora non disponibili per la sport utility del Biscione, ma che dovrebbero entrare in gamma nei prossimi mesi, almeno nel caso dell'ibrido alla spina. Prezzi (più che) ... Leggi su quattroruote (Di sabato 20 agosto 2022) Ve l'avevamo anticipato: l'Romeoavrà una sorella americana, la. Che oggi è stata svelata e con le sue caratteristiche ha sorpreso gli appassionati. Il motivo è presto detto: il gruppo Stellantis non ha semplicemente modificato l'esteticaa Suv italiana riproponendone la meccanica, ma ha deciso di utilizzare l'americana (che verrà prodotta a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli) per portare al debutto due nuovi propulsori. Un quattro cilindri turbobenzina da 265 cavalli (GT) e un ibrido-in da 285 cavalli (R/T). Unità ancora non disponibili per la sport utility del Biscione, ma che dovrebbero entrare in gamma nei prossimi mesi, almeno nel caso'ibrido alla spina. Prezzi (più che) ...

Motors_Addictfr : Alfa Romeo Tonale : Dodge Hornet le clone de trop ? | L'Automobile Magazine - sazze85 : RT @ANSA_Motori: Dodge Hornet, inedito crossover sportivo per Usa anche Phev #ANSAmotori - infoiteconomia : In Alfa Romeo non sarebbero contenti della nuova Dodge Hornet - ClubAlfaIt : In #AlfaRomeo non sarebbero contenti della nuova Dodge Hornet #DodgeHornet - motori_it : Alfa Romeo Tonale: negli USA diventa la Dodge Hornet -