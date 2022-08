Uninominale Camera Benevento: per Renzi e Calenda c’è Antonio Del Mese (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi avvicina il gong: depositati i simboli, domenica e lunedì a Napoli, negli uffici della Corte d’Appello, i partiti dovranno consegnare liste e candidature. Il tempo stringe e l’ora delle decisioni è prossima. Di qualche minuto fa l’indiscrezione che da Roma sarebbe arrivata la fumata bianca per le candidature all’Uninominale per il terzo polo di Renzi e Calenda. Nella ripartizione dei collegi, quello che alla Camera comprende l’intero Sannio e 28 comuni del Casertano è in quota ‘Azione’. A Carlo Calenda, dunque, il compito di indicare il candidato. E la scelta sarebbe stata fatta: in campo Antonio Del Mese. Avvocato, docente, manager e figlio d’arte: suo padre Donato, magistrato, fu candidato sindaco nel 1993 a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi avvicina il gong: depositati i simboli, domenica e lunedì a Napoli, negli uffici della Corte d’Appello, i partiti dovranno consegnare liste e candidature. Il tempo stringe e l’ora delle decisioni è prossima. Di qualche minuto fa l’indiscrezione che da Roma sarebbe arrivata la fumata bianca per le candidature all’per il terzo polo di. Nella ripartizione dei collegi, quello che allacomprende l’intero Sannio e 28 comuni del Casertano è in quota ‘Azione’. A Carlo, dunque, il compito di indicare il candidato. E la scelta sarebbe stata fatta: in campoDel. Avvocato, docente, manager e figlio d’arte: suo padre Donato, magistrato, fu candidato sindaco nel 1993 a ...

