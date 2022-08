Tensioni sui titoli di Stato europei | redimenti dei Btp sopra il 3 | 5%

(Di venerdì 19 agosto 2022) Salgono i rendimenti deidie in particolare di quelli italiani. Un Btp a 10 anni rende il 3,51%, lo 0,2% in più rispetto a ieri. Lo spread, ossia la differenza di rendimento rispetto all’equivalente titolo tedesco, si amplia a 230 punti. Il rendimento di un bund tedesco è in risalita di 12 punti base (lo 0,12%) a 1,22%. Un decennale francese paga l’1,8% (+ 13 punti base), uno spagnolo il 2,37% (+ 12), uno greco il 3,67% (+ 18 punti). Gli investitori attendono di capire quali saranno le prossime mosse delle banche centrali, nello specifico della Bce. Il dato sull’andamento dei prezzi alla produzione tedeschi di luglio diffuso stamattina ha mostrato un incremento del 5,3% rispetto a giugno, ben al didelle attese. I prezzi alla produzione, pagati dalle imprese, tendono ad anticipare quelli ...

