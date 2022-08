Medici radiati, avvocati d'affari e un generale diventato principe, ecco il governo dello Stato teocratico antartico (Di venerdì 19 agosto 2022) Capitale "virtuale" a Catanzaro, sede legale a Lugano, la sedicente micronazione prometteva flat tax, documenti diplomatici ed esenzione dai vaccini. E con il suo ministro degli Esteri ha truffato persino organizzazioni internazionali e governi Leggi su repubblica (Di venerdì 19 agosto 2022) Capitale "virtuale" a Catanzaro, sede legale a Lugano, la sedicente micronazione prometteva flat tax, documenti diplomatici ed esenzione dai vaccini. E con il suo ministro degli Esteri ha truffato persino organizzazioni internazionali e governi

gparagone : Risarcimenti per medici radiati, per i sospesi tra OS, FFDO ed altre categorie ricattate con l'#ObbligoVaccinale. 5… - jachedeleo : @PeppeBille @LoredanaOlivie8 Si ma! perché non si ribellano a viva voce è se necessario nei tribunali, tutti questi… - Napalm51 : @affarefatto2 @cris_cersei Le bollette alte, le materie prime introvabili, le chiusure, le persone lasciate a casa… - Swiety000 : RT @ViVilaVitaOra: @boni_castellane Non in Italia. Qui vengono sospesi e radiati solo i medici no vax. - Sandy39187811 : RT @TPiatta: Migliaia di dottori, come Barbara Balanzoni (@barbarab1974) e Fabio Milani, sono stati radiati o sospesi dall'Ordine dei medic… -