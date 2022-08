Linda Evangelista in copertina “Non sono così nella vita reale”. La sua battaglia per amarsi (Di venerdì 19 agosto 2022) È stata una delle top model più amate degli anni Novanta, un’epoca in cui bastava dire il nome della modella e subito si evocava un volto, uno sguardo, un allure. Linda Evangelista ha fatto parte di quel mondo. E ne fa parte ancora oggi, come dimostra la copertina che le ha dedicato Britsh Vogue di settembre. Nonostante il tempo passato, ma soprattutto nonostante i trattamenti estetici che le hanno causato seri problemi. Linda Evangelista, la nuova copertina e perché non è così nella vita reale Si chiama CoolSculpting ed è il trattamento al quale si era sottoposta Linda Evangelista, e che le ha cambiato per sempre l’aspetto a causa di una rara complicazione post procedura. Sette ... Leggi su dilei (Di venerdì 19 agosto 2022) È stata una delle top model più amate degli anni Novanta, un’epoca in cui bastava dire il nome della modella e subito si evocava un volto, uno sguardo, un allure.ha fatto parte di quel mondo. E ne fa parte ancora oggi, come dimostra lache le ha dedicato Britsh Vogue di settembre. Nonostante il tempo passato, ma soprattutto nonostante i trattamenti estetici che le hanno causato seri problemi., la nuovae perché non èSi chiama CoolSculpting ed è il trattamento al quale si era sottoposta, e che le ha cambiato per sempre l’aspetto a causa di una rara complicazione post procedura. Sette ...

