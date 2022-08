La torta Imperiale che fai in 15 minuti | Tutti vorranno la ricetta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 19 agosto 2022) Lache fai in 15laIncredibile ma vero: in soli pochipossiamo creare unascenica e golosissima! Lache troverai qui di seguito sarà super cremosa e invitante. Delicata alla vista e sul palato questo dolce diventerà il preferito dii tuoi famigliari e i tuoi ospiti se ne innamoreranno al primo assaggio. Vediamo insieme cosa bisogna fare per realizzarla. Lache fai in 15laGli ingredienti per realizzare la crema sono: 150 gr di zucchero 500 gr di ...