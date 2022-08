Giffoni Valle Piana | lo sgomento del sindaco Giuliano per l’omicidio Palmieri

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMentre i vigili del fuoco hanno individuato il corpo della vittima, ildi, Antonioha espresso il suo dolore per la tragedia. Ecco le sue parole. “Questa è una di quelle giornate che un’intera comunità non vorrebbe vivere mai. C’è tantoper un dramma, uno choc per una Città dai principi sani, dai valori forti e puri come i nostri. La notizia di questa mattina mi ha lasciato un grande dolore. Pensare che la nostrae in particolar modo la tranquillità di una frazione come quella di Curticelle possa venir scossa in maniera così atroce lascia veramente tanto dolore e rammarico, con un gesto lontano anni luce da quanto la mente umana possa anche soltanto immaginare. E’ difficile trovare ...