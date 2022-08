Sci alpino, Bassino Brignone e Goggia in partenza per il raduno in Argentina (Di giovedì 18 agosto 2022) Le squadre azzurre dello sci alpino riprendono le trasferte sulle nevi della Terra del Fuoco, in Argentina. Dopo due anni di assenza, sarà il “terzetto del team Elite femminile composto da Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia, convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi” a partire per primo per il raduno di Ushuaia. “All’inizio della prossima settimana toccherà invece al gruppo degli slalom gigantisti e a Dominik Paris, mentre le polivalenti femminili partiranno il 26 agosto e il gruppo della velocità maschile all’inizio settembre. Ultimo team a volare verso il Sudamerica sarà quello delle slalomiste il 10 settembre” fa sapere la Fisi attraverso una nota ufficiale. A Ushuaia sono previsti 25 giorni sulla neve: “Faremo di tutto un po’, proveremo i materiali nuovi, ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Le squadre azzurre dello sciriprendono le trasferte sulle nevi della Terra del Fuoco, in. Dopo due anni di assenza, sarà il “terzetto del team Elite femminile composto da Marta, Federicae Sofia, convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi” a partire per primo per ildi Ushuaia. “All’inizio della prossima settimana toccherà invece al gruppo degli slalom gigantisti e a Dominik Paris, mentre le polivalenti femminili partiranno il 26 agosto e il gruppo della velocità maschile all’inizio settembre. Ultimo team a volare verso il Sudamerica sarà quello delle slalomiste il 10 settembre” fa sapere la Fisi attraverso una nota ufficiale. A Ushuaia sono previsti 25 giorni sulla neve: “Faremo di tutto un po’, proveremo i materiali nuovi, ...

