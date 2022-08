Venezia, sci d'acqua 'a motore' nel Canal Grande. L'ira del sindaco Brugnaro: 'Offro una cena a chi li individua' (Di mercoledì 17 agosto 2022) Hanno fatto sci d'acqua 'a motore' nel Canal Grande , a Venezia . Una scena decisamente insolita, quella immortalata da alcuni passeggeri a bordo di una piccola barca, che vede protagonisti due ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Hanno fatto sci d''a' nel, a. Una sdecisamente insolita, quella immortalata da alcuni passeggeri a bordo di una piccola barca, che vede protagonisti due ...

