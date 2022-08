Europei 2022 | borsino 17 agosto | le speranze di medaglia dell’Italia C’è Ganna | gran chiusura nel nuoto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 agosto 2022) ATLETICA Ore 20.00, Finale salto con l’asta donne Roberta Bruni si presenta all’atto conclusivo con la seconda miglior misura d’ingresso stagionale, 5,71 metri. E’ probabile che servirà un 5,70 (alla prima prova?) per arpionare lain un contesto molto livellato, dove comunque la greca Aikaterini Stefanidi, lontana dai fasti dell’oro di Rio 2016, e la slovena Tina Sutej potrebbero avere qualcosa in più. Per la romana servirà la gara della vita, è un treno che difficilmente ripasserà. Percentuali diRoberta Bruni 35% Ore 20.15, Finale salto triplo uomini L’oro sembra già assegnato al cubano, naturalizzato portoghese, Pedro Pichardo, quest’anno spintosi sino a 17,95 metri. Per l’argento ed il bronzo c’è però anche l’Italia, con Emmanuel Ihemeje che ha ben impressionato nelle qualificazioni e che potrebbe avvicinare, se non superare, i ...