Colpo di scena, la Morani ci ripensa come la Cirinnà: "Mi candido per il bene del Paese" (Di mercoledì 17 agosto 2022) "Mi si nota di più se accetto o se rifiuto?": neanche Nanni Moretti in Ecce Bombo avrebbe potuto concepire due voltafaccia così in poche ore: dopo Monica Cirinnà, anche Alessia Morani ci ha ripensato. Stessa sceneggiatura (o, per dir meglio, sceneggiata) della Morani con quella di Monica Cirinnà. Ieri il tira e molla della senatrice dem è terminato con una bizzarra conferenza stampa nella quale ha annunciato la sua disponibilità a candidarsi per salvare "l'Italia dai fascisti e oscurantisti". LEGGI ANCHE Alessia Morani è fuori gioco e lancia accuse: «Stanno spostando il Pd sempre più a sinistra» Alessia Morani rifiuta la candidatura nel Pd: meglio non partecipare se il seggio non è blindato Oggi tocca, in fotocopia, alla deputata Pd. Dopo aver rifiutato le ...

