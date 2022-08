Beach volley | Europei Monaco 2022 | Lupo Ranghieri vincono al terzo set contro il duo finlandese

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Vittoria importante anche se sofferta per Danielee Alexnel secondo match deglidiin corso di svolgimento adi Baviera. Il duo azzurro, dopo la pesante sconfitta di ierigli svizzeri Krattiger/Beer, deve faticare anche stasera, ma doma i finlandesi Nurminen/Siren in tre set col punteggio di 2-1 (21-19, 19-21, 15-8). Importantissimo, per non dire fondamentale, questo successo in risposta al ko del giorno prima, che consente al duo italiano di raddrizzare la situazione nel girone, la pool E. Dando uno sguardo alle statistiche, spiccano i 46 vincenti azzurrii 34 dei finlandesi, così come sono meno gli errori gratuiti del nostro duo. Tre i kill blocks di, che nel ...